Woods wil blauwe leiderstrui verder verdedigen: “Tirreno-Adriatico is verre van gedaan”

Met zijn derde plaats in de rituitslag deed leider Michael Woods (EF Pro Cycling) een goede zaak. De Canadees telt nu 9 seconden voorsprong op de Pool Rafal Majka en 18 seconden op de Italiaan Fausto Masnada. Tijdens deze vierde etappe in Tirreno-Adriatico kregen al enkele favorieten voor de eindzege een ferme tik. Nog slechts 11 renners staan binnen de minuut op leider Woods. Vrijdag wacht tussen Norcia en Sasotetto opnieuw een zware opdracht.

“Ik ben alvast blij dat ik mijn leiderstrui heb kunnen behouden. En ik ben van plan om die toch wel te blijven verdedigen. Maar deze Tirreno-Adriatico is verre van gedaan. Er wachten ons nog enkele zeer pittige en lastige ritten. De conditie is echter goed. Dat liet ik vandaag wel zien met mijn derde plaats”, gaf leider Michael Woods mee.

“De ploeg steunde me weer tot diep in de finale zodat ik mijn krachten wat kon sparen. Op het einde focuste ik me op de andere renners die gaan voor een goed eindklassement. Het was vandaag een bijzonder lastige etappe. De aanloop naar de drie hellingen die op het einde van de rit lagen verliep zeer snel. Dat kostte al een pak energie.”

“Morgen is het opnieuw een heel zware werkdag met aankomst bergop op de Sassotetto. Maar zoals ik reeds zei, kan ik terugvallen op een sterke ploeg die er alles aan wil doen opdat ik deze blauwe leiderstrui zo lang mogelijk in mijn bezit kan houden”, meldde Michael Woods.