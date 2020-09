VK heeft Brexitakkoord al geschonden, zeggen EU-advocaten

Advocaten van de Europese Unie beweren in een gelekt document dat het Verenigd Koninkrijk het scheidingsakkoord al geschonden heeft. Dat betekent dat sancties zouden kunnen volgen. De EU en het VK hielden donderdag een spoedoverleg.

Het twistpunt draait om een wetsontwerp dat de Britse regering woensdag publiceerde, de ‘internal market bill’. Londen erkent dat het ontwerp afwijkt van het Ierse protocol. Dat protocol, een van de steunpilaren van het scheidingsakkoord, is bedoeld om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. Maar de conservatieve regering van premier Boris Johnson wil in de Britse wetgeving een aantal bepalingen rond staatssteun en douaneformaliteiten inschrijven die afwijken van het protocol.

Volgens de woordvoerder van premier Boris Johnson gaat het om ‘beperkte en redelijke stappen om specifieke elementen van het protocol inzake Noord-Ierland te verhelderen en dubbelzinnigheden te verwijderen’.

Maar alleen al de publicatie van de wet is volgens de advocaten van de Europese Commissie een overtreding van het internationale recht, blijkt uit een gelekt document, waarover de Britse krant The Guardian bericht. ‘Alleen al door het wetsontwerp in te dienen overtreedt het Verenigd Koninkrijk de verplichtingen in het scheidingsakkoord (artikel 5) omdat deze wet de doelstellingen van het akkoord in gevaar brengt.’

Het overgangsjaar waarin de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU moeten afgerond worden eindigt eind december. Komt het niet tot een akkoord, dan verdwijnt het VK uit de eengemaakte markt: een No Deal Brexit dus. Johnson liet deze week weten dat 15 oktober wat hem betreft de deadline is voor de onderhandelingen.