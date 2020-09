Elise Mertens blikt al vooruit na uitschakeling op US Open: “Rome zal een fysieke uitdaging worden”

Met een droge 6-1, 6-0 nederlaag werd Elise Mertens (WTA 18) woensdag uit de kwartfinales van de US Open gekegeld door de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27).

Voor de Limburgse gaat het vizier nu richting het WTA-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome, als voorbereiding op Roland Garros dat op 27 september van start gaat. “Ik hoop donderdagavond in New York al het vliegtuig te kunnen nemen om zo vrijdag in België te zijn”, bekende onze landgenote. “Ik weet niet of ik nadien 24 uur in quarantaine zal moeten, aangezien ik woensdag nog een coronatest heb ondergaan. Ik zou toch graag enkele uren op gravel spelen, om zo het gevoel toch al wat in de benen te hebben. Te veel trainen zal er ook niet bij zijn, want het dreigt fysiek erg zwaar te worden. Rome is een toptoernooi en ik dreig er meteen tegen een speelster uit de top vijftig uit te komen.”

De toernooien volgen elkaar momenteel in sneltempo op. “Je zal me toch niet horen klagen. Ik ben erg blij dat het seizoen herstart is en dat we terug toernooien mogen spelen. Je moet de zaken positief bekijken. Natuurlijk is die overstap naar gravel niet makkelijk. Na mijn finale in Praag had ik vijf dagen om aan hardcourt te wennen vooraleer ik in Cincinnati moest aantreden. Nu heb ik maar drie dagen vooraleer ik in Rome aan de slag moet. Daarnaast is er ook nog eens het uurverschil en dan weet je op voorhand dat het fysiek zwaar zal worden.”