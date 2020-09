Actrice en Bondgirl Diana Rigg (82) overleden

Brits actrice Diana Rigg is overleden op 82-jarige leeftijd. Ze werd bekend door de televisieserie The avengers en door rollen zoals Olenna Tyrell in Game of thrones.

De 82-jarige actrice had kanker en overleed thuis bij haar familie, meldt haar agent aan openbare omroep BBC.

Rigg had een carrière op de planken en op het scherm. Ze werd bekend als Emma Peel in de serie The avengers, een rol die ze speelde naast Patrick Macnee. In 1969 speelde ze Teresa ‘Tracy’ Bond, vrouw van de bekendste geheim agent, in On Her Majesty’s secret service. Ze is daarmee de enige Bondgirl die James voor het altaar kreeg. De laatste jaren belichaamde ze Olenna Tyrell, de meesterlijk manipulatieve matriarch van één van de families uit HBO-hit Game of thrones. Ironisch genoeg heeft ze die serie nooit zelf bekeken, gaf ze in 2019 toe. Op de planken is ze vooral bekend door haar titelrol van Medea.

Rigg speelde rollen van verschillend kaliber en sprak behalve haar moedertaal Engels ook Hindi, aangezien ze tot haar achtste in India woonde. In 1994 werd de actrice geridderd.