Brusselse jongeren hebben weinig vertrouwen in politiek en media

Het vertrouwen van de Brusselse jongeren in de politiek en in de media staat op een laag pitje. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van wetenschappers van het onderzoekscentrum BRIO van de Vrije Universiteit Brussel. Het geloof in leerkrachten, maar ook politie en justitie is wel nog groot.

Doordat er de afgelopen maanden regelmatig spanningen waren tussen Brusselse jongeren en ordehandhavers in de hoofdstad, leek het de onderzoekers van belang om het vertrouwen van de jongeren in de formele instellingen onder de loep te nemen. Het onderzoek werd gevoerd bij 1.744 leerlingen van het vierde middelbaar uit 24 scholen van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs in het Brussels gewest.

De bevraagde jongeren geven aan dat ze (heel) veel vertrouwen hebben in leerkrachten (38,7 procent), politie (35,9 procent) en justitie (31,4 procent. Tegelijkertijd geven ze aan dat ze (heel) weinig vertrouwen hebben in voornamelijk media (69,5 procent) en politiek (60,9 procent).

‘Dit illustreert dat het onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van democratische houdingen en burgerschap bij jongeren’, licht VUB-onderzoekster Elly Mansoury toe.

Antidemocratie

De resultaten tonen dat het lage vertrouwen in de formele instellingen leidt tot een grotere antidemocratie. Zo is 40,5 procent akkoord met de stelling dat ‘de democratie maar een dekmantel is voor de macht van de rijken’.

Tegelijkertijd blijken nog andere factoren, zoals etniciteit en onderwijsachtergrond, tot uiteenlopende resultaten te leiden. Zo hebben leerlingen uit TSO-BSO beduidend minder vertrouwen en geven Brusselse leerlingen van Marokkaanse of een andere Afrikaanse origine voor bijna alle instellingen significant minder blijk van vertrouwen.