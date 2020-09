Gesprekken over komst Legoland-park naar Gosselies

Merlin Entertainments en de Waalse regering voeren gesprekken over de komst van een Legoland-pretpark op de vroegere site van Caterpillar in Gosselies. Dat heeft Waals minister van Economie Willy Borsus donderdag bevestigd.

In een mededeling bevestigt Borsus een bericht van LN24 en L’Echo dat de Waalse regering en de Britse entertainmentgroep Merlin Entertainments onderhandelen over de komst van Legoland naar Gosselies. De gesprekken zitten wel nog in een studiefase, nuanceert de minister. Hij deelt ook mee dat het project van de Chinese producent van elektrische wagens Thunder Power ‘niet meer de prioriteit’ heeft.

Legoland heeft in Europa al parken in Denemarken, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.