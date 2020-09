Zware brand in haven Beiroet doet stad weken na explosie opnieuw opschrikken

In de haven van Beiroet is een grote brand uitgebroken. Inwoners van de stad houden hun hart vast: enkele weken geleden explodeerde in de Libanese hoofdstad een voorraad ammoniumnitraat.

Op de beelden uit Beiroet is een enorme, pikzwarte rookpluim te zien die boven de stad uitstijgt. Volgens een woordvoerder van de civiele bescherming gaat het om een havencontainer die vuur vatte. Wat precies de inhoud daarvan is en welke oorzaak de brand heeft, is niet geweten. Volgens de Libanese Defensie gaat het om een opslagplaats van olie en banden. Helikopters met water proberen op dit moment het vuur te doven. Ook het leger is ingezet om omwonenden te evacueren.

Een bijna pikzwarte rookpluim kleurt de skyline van Beiroet Foto: REUTERS

Nare herinnering

Voor de inwoners van de stad is het in elk geval schrikken. Begin augustus ontplofte in de haven al een grote voorraad van het bijzonder explosieve ammoniumnitraat. Een gigantische schokgolf blies door de stad en verwoestte heel wat gebouwen. Meer dan 190 mensen kwamen om. Zo’n 6.500 anderen raakten gewond.