‘Voer mondmaskerpauze in voor leerkrachten en leerlingen’

De christelijke onderwijsvakbond COC pleit voor een mondmaskerpauze in het secundair onderwijs.

De mondmaskerplicht in het middelbaar botst op steeds meer kritiek van leerkrachten en leerlingen. Gisteren boden ook zo’n 70 artsen tegenkanting in een open brief. ‘De mondmaskers zijn nefast voor het welzijn van kinderen’, schrijven ze. De artsen vragen de afschaffing. Uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen blijkt dat slechts net iets meer dan de helft van de mensen werkzaam in het onderwijs voorstander is van de mondmaskerplicht. Dat mondmaskers de interactie verhinderen en de concentratie verlaagt, zijn de belangrijkste tegenargumenten. Meer dan de helft van de leerlingen en ouders wil ook af van de mondmaskerplicht in de klas.

Onderwijsvakbond COC blijft achter de mondmaskerplicht staan, maar vraagt een aanpassing. ‘Natuurlijk krijgen we veel gemengde signalen binnen’, zegt topman Koen Van Kerkhoven. ‘Maar we roepen op om een mondmaskerpauze in te voeren.’ Naast de drie traditionele pauzes (na het tweede lesuur, na het vierde lesuur en na het zesde lesuuur) moet er tussen elk lesuur een korte pauze mogelijk zijn, aldus de vakbond. ‘Dat moet het mogelijk maken om het mondmasker even af te zetten. We denken bijvoorbeeld aan de laatste vijf minuutjes van de ene les en de vijf eerste van de volgende les’, aldus Van Kerkhoven. Of die mondmaskerpauze mogelijk is, zal afhangen met de lokale risicoanalyse, klinkt het. ‘Idealiter gaat iedereen enkele minuutjes naar buiten. Dan slaan we twee vliegen in een klap. Met alle ramen open, wordt de lucht in het klaslokaal ondertussen ververst.’

Volgen COC hangen de klachten ook af van welk soort masker dat gedragen wordt. ‘Voor leerkrachten die een chirurgisch mondmasker dragen, is het vaak heel doenbaar.’ Een stoffen, zwaar mondmasker zorgt volgens de vakbond voor meer nevenverschijnselen. ‘En dat is inderdaad niet gemakkelijk om vol te houden.’

Zowel Marc Van Ranst (KU Leuven) als Erika Vlieghe (UAntwerpen) pleitten woensdag voor het behoud.’ Ik zou een pleidooi willen houden om het debat wetenschappelijk te voeren. Laat ons eerst naar de data kijken’, aldus Vlieghe in De Afspraak. ‘Als je er voor gaat om de mondmaskers niet langer te verplichten in klassen, wat zijn de alternatieven. Er zijn geen twintig mogelijke oplossingen om de scholen veilig te openen zonder mondmaskers.’

