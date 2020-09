Brand vluchtelingenkamp Lesbos: Frankrijk en Duitsland werken aan gemeenschappelijk plan

Na de branden in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos werken Frankrijk en Duitsland samen aan een plan om vluchtelingen op te nemen. Griekenland stuurt donderdag drie veerboten om 2000 vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden.

Het plan waar Frankrijk en Duitsland aan werken, zal vooral minderjarigen opnemen. Dat stelde de Franse president Emmanuel Macron donderdag in Ajaccio, op het eiland Corsica.

Macron wil ook andere Europese partners mee in bad trekken: ‘We moeten solidair zijn met Griekenland’, zei hij.

In de nacht van dinsdag op woensdag waren er meerdere branden in het vluchtelingenkamp Moria. Volgens de informatie die tot nog toe bekend is, werden ze aangestoken. In het kamp is plaats voor 2.800 mensen, maar tot voor enkele dagen leefden er meer dan 12.000 migranten.

De Duitse minister van Ontwikkelingshulp Gerd Müller liet eerder weten dat zijn land 2.000 dakloze migranten kan opvangen.