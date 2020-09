Vandaag begint de laatste aflevering van de soap rond Delphine Boël. De hamvraag: wordt ze prinses van Saksen-Coburg?

Over de afkomst van Delphine Boël zal het deze namiddag niet meer gaan in het Brusselse hof van beroep. Begin dit jaar heeft koning Albert II na een jarenlange juridische strijd de handdoek in de ring ...