Onderzoek naar agent die ‘geen linkse preek afsteken’ tegen tieners zegt

Een online filmpje waarin een Antwerpse politieagent tegen twee tieners onder meer ‘ge moet geen linkse preek afsteken’ zegt, heeft tot intern onderzoek geleid. ‘Uiteraard keuren we die uitspraken niet goed’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

‘Ge moet geen linkse preek afsteken’ en ‘gij denkt dat gij ver gaat komen in het leven’, zegt de agent in het filmpje tegen enkele tieners die op de grond hun boterhammen opeten. Het lijkt erop dat de context een berisping over de coronaregels is. De agent zegt in het begin immers: ‘ik zeg gewoon dat ge afstand moet houden, en dan moet ge geen linkse preek afsteken.’

Op basis van de beelden is een intern onderzoek opgestart bij de politie. ‘Uiteraard keuren we de uitspraken in het filmpje niet goed’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. ‘Deel van het onderzoek is om de situatie voorafgaand aan de beelden en de volledige context te schetsen. De beelden tonen een stukje van de situatie.’

‘Er is inmiddels ook een formele klacht van de betrokkenen ingediend’, zegt Migom. ‘Maar we hadden het intern onderzoek al eerder opgestart.’