NBA. Toronto Raptors slepen zevende duel uit de brand na thriller, LA Clippers op één zege van clubgeschiedenis

Regerend NBA-kampioen Toronto heeft woensdag een zevende duel afgedwongen tegen de Boston Celtics in de halve finales van de Eastern Conference.

Na twee verlengingen wonnen de Raptors de zesde confrontatie met 125-122, waardoor de stand in Disney World 3-3 gelijk is. Kyle Lowry was daarbij de absolute uitblinker met 33 punten. Aan de overzijde bij de Celtics kwam Jaylen Brown tot 31 punten en 16 rebounds. De winnaar van het zevende duel, dat vrijdag gespeeld wordt, neemt het op tegen de Miami Heat.

In de Western Conference staat Los Angeles Clippers met anderhalf been in de finale, wat hun allereerste zou zijn. In het vierde duel van de halve finales haalden ze het met 96-85 van Denver Nuggets, waardoor de stand 3-1 is en ze nog één overwinning nodig hebben. Kawhi Leonard kwam tot 30 punten voor de Clippers.