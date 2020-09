Overzicht: in deze Europese landen woedt het coronavirus hevig

Niet alleen in België stijgt het aantal nieuwe besmettingen weer gestaag. Ook in andere Europese landen gaan de alarmbellen af. Vooral in Spanje en Frankrijk is het opletten.

Frankrijk staat al een tijdje op de radar van Buitenlandse Zaken. Onze zuiderburen kenden vooral in augustus een stevige toename in het aantal nieuwe besmettingen. Net voor het einde van de zomervakantie kleurden verschillende regio’s rood. Zo werd Parijs een no-go zone en kreeg ook de zuidelijke regio Alpes-Martimes, waar in Nice de Tour de France op het punt stond te starten, een rode kleur toebedeeld. Op één land na scoort Frankrijk het slechtst van de Europese coronaklas. De laatste veertien dagen kende het land per 100.000 inwoners 130,4nieuwe besmettingen.

Daarin gaat enkel Spanje vooraf. Nagenoeg alle regio’s in het land, op Tenerife na, kleuren donkerrood. Per 100.000 inwoners liepen de voorbije dagen 259,8mensen een besmetting op. Nergens in Europa is dat gewogen aantal zo hoog. De overheid raadt dan ook ten strengste af om naar Spanje te reizen. Heel wat Belgen zitten momenteel nog in het land. Zij moeten verplicht getest worden en bij terugkeer een twee weken durende quarantaine ondergaan.

In Italië, waar het virus in maart voet op Europese bodem zette, lijkt de zomer dan weer voor berusting te hebben gezorgd na een zeer intens voorjaar. Met zo’n 31,4 besmette gevallen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen, heeft het land de verspreiding relatief onder controle. Voor verschillende delen van het land geldt zelfs een groen reisadvies. Hetzelfde kan gezegd worden over Duitsland dat met 20,5 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken bijzonder mild getroffen wordt. Enkel voor de regio’s rond het zuidelijke Beieren en de streek rond Stuttgart geldt verhoogde waakzaamheid.

In Nederland is het vooral uitkijken naar de grotere steden Rotterdam en Amsterdam, waar een verhoogd aantal besmettingen zich laat aftekenen. Met 52,1 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in de voorbije veertien dagen is vooral voorzichtigheid geboden. De Nederlanders kunnen niet spreken van een tweede golf, maar scoren wel relatief slechter dan heel wat andere Europese landen.

Een land waar wel alarmbellen afgaan is Kroatië. Aan de Adriatische zee stijgt het aantal besmettingen week na week. Deze zomer al kleurden verschillende kust- en toeristenregio’s rood. De voorbije twee weken kende het land 92,1 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. Op Spanje en Frankrijk na, is dat het hoogste aantal. Heel wat streken kregen ook een negatief reisadvies.

Ook Roemenië zit in de gevarenzone en kreeg een rood reisadvies van Buitenlandse Zaken. Met 85,7 besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije twee weken, sluit het aan bij Kroatië.

De zwakste coronacijfers worden opgetekend in Cyprus, waar slechts 4,2 personen per 100.000 inwoners een besmettingen opliepen de voorbije veertien dagen. Ook Letland zet zich met 4,7besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen in de groene categorie.

België bevindt zich met net iets minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners juist boven de Europese mediaan.