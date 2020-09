De Vlaamse regering breekt uitzonderlijk met de traditie om jaarlijks een ministerraad buitenshuis te houden. ‘Het is te druk’, klinkt het op het kabinet van Jan Jambon (N-VA).

De ‘away day’ is intussen traditie geworden in de Vlaamse regering. Een ministerraad op verplaatsing moet de geesten verruimen en de banden versterken. Voor het reces was afgesproken dat de eerste ministerraad ...