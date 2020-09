Europees Hof in advies: ‘Vlaams verbod op onverdoofd slachten is onwettig’

Het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten schendt het Europees recht, zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in zijn opinie aan de rechters. Dat advies wordt later meestal gevolgd door het Hof zelf.

Sinds 1 januari 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren zonder voorafgaande verdoving te slachten. Ook Wallonië kent zo’n verbod. Enkele joodse en islamitische organisaties spanden daartegen een zaak aan bij het Belgische Grondwettelijk Hof, omdat hun religieuze geschriften voorschrijven dat bepaalde rituele slachtingen onverdoofd plaatsvinden.

Vorig jaar schoof het Hof de kwestie door naar het Europees Hof van Justitie, de hoogste Europese rechtbank. Een definitieve uitspraak is er nog niet, maar vandaag publiceerde de advocaat-generaal van het Hof zijn advies aan de rechters over de zaak.

Vrijheid van godsdienst

De advocaat-generaal, de Ier Gerard Hogan, oordeelt dat het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten in strijd is met het recht van de Europese Unie. In de EU geldt ook een principieel verbod op onverdoofd slachten, maar de regels voorzien wel een uitzondering voor ‘essentiële religieuze riten’.

‘De uitzondering weerspiegelt de wil van de Uniewetgever om de vrijheid van godsdienst te eerbiedigen’, stelt Hogan, ‘ondanks het vermijdbare lijden dat dieren wordt berokkend.’ Lidstaten mogen zelf voorzien in strengere regelgeving, maar die mag volgens Hogan niet de ‘volledige of nagenoeg volledige afschaffing door de lidstaten van rituele slachtingen’ inhouden.

‘De “kern” van de betrokken religieuze praktijk, namelijk het ritueel slachten, mag niet wordt aangetast’, aldus het advies. ‘Dit zou betekenen dat de aard zelf van de in de verordening neergelegde uitzondering wordt miskend.’

Uitspraak over enkele maanden

Hogan stelt dat lidstaten niet kunnen ingaan tegen de specifieke beleidskeuze van de Europese Unie om voor religieuze slachtingen een uitzondering te voorzien. Lidstaten kunnen wel bijvoorbeeld regels opleggen om het lijden van dieren bij het doden zo veel mogelijk te beperken. Zo stond het Hof van Justitie in 2018 het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren wel toe.

De rechters van het Hof zelf zijn niet gebonden door de conclusie van de advocaat-generaal. Maar in de meeste gevallen volgt het Hof het advies wel. De zaak wordt in heel Europa met argusogen bekeken. Het is de Grote Kamer van het Hof, met vijftien rechters, die over enkele maanden de definitieve uitspraak zal doen.