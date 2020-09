Onderzoek toont aan: Kerncentrales openhouden komt neer op jaarlijkse besparing van meer dan 100 miljoen

Op lange termijn betekent het openhouden van twee kerncentrales een serieuze besparing tegenover het kiezen voor een alternatief in 2025. Dat becijferde onderzoekscentrum Energyville.

Het langer openhouden van twee kerncentrales komt neer op een jaarlijkse besparing van zo’n 106 tot zelfs 134 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd vandaag op basis van recent onderzoek van Energyville, een onderzoekscentrum dat verbonden is aan de KU Leuven en de Universiteit Hasselt.

Op dit moment liggen drie scenario’s op tafel. Een volledige kernuitstap in 2025, een levensduurverlenging van twee centrales met tien jaar of een verlenging met 20 jaar. Het thema houdt de Wetstraat al even bezig. Vooral Groen wil tegen 2025 een volledige uitstap gerealiseerd zien. Vraag is echter hoeveel die uitstap zal kosten. Volgens Energyville zijn in dergelijk scenario vijf nieuwe gascentrales nodig om de constante stroomtoevoer te verzekeren.

Kleinere klimaatimpact

Daarnaast becijferde het onderzoekscentrum ook een aanzienlijke impact op het klimaat. Als de kerncentrales open zouden blijven, betekent dat een verminderde CO2-uitstoot van 25 megaton op tien jaar. Ter vergelijking: op jaarbasis stoot ons land 118 megaton CO2 uit.

Los daarvan betekent een verderzetting van het gebruik van kernenergie niet noodzakelijk een rem op investeringen in andere bronnen van hernieuwbare energie, aldus Energyville. Tegen 2030 zou het aandeel van hernieuwbare energiebronnen naar 50 procent stijgen.

Tot slot berkende het onderzoekscentrum dat de impact op de energiefactuur in elk scenario minimaal is. Open houden of sluiten van kerncentrales, de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt zal nagenoeg hetzelfde blijven.