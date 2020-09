Geen halve finale US Open voor Elise Mertens: ‘Wat ik ook probeerde, het lukte niet’

Het afscheid aan drie weken New York had beter verdiend dan dit. Elise Mertens (WTA 18) kwam in haar kwartfinale tegen een superieure Victoria Azarenka (WTA 27) geen seconde in de wedstrijd, wat uitdraaide op een ontnuchterende 6-1, 6-0. Geen halve finale voor de Limburgse, maar een pijnlijk adieu aan New York. ‘Ik deed niet zoveel fout, maar zij deed alles goed.’

Qua ervaring en palmares scheelde het nog heel wat, qua huidig vormpeil niet, zo werd het vooraf ingeschat. Azarenka stond voor de zestiende keer in een kwartfinale van een grand slam, is een voormalig nummer 1 en bezit twee majors; Mertens passeerde slechts twee keer eerder in dit stadium, maar had wel na de hervatting van het seizoen de meeste zeges van het hele pak behaald. Maar die voorgaande stats bleken totaal geen maatstaf te zijn voor dit duel.

Foto: AP

Dat Azarenka meteen de opslag van Mertens doorbrak, gaf al aan dat het een lastige avond zou worden. De Limburgse reageerde met een tegenbreak, maar dat volstond niet tegen een oppermachtige tegenstander. Vooral Mertens’ service functioneerde niet zoals voorheen, getuige daarvan de derde dubbele fout, die leidde tot de tweede break voor Azarenka: 3-1 en 4-1. Op dat moment had Mertens ook al tien unforced errors verzameld, drie stuks meer dan een ronde eerder tegen Sofia Kenin op een hele match. ‘Wat ik ook probeerde – naar het net te komen, haar tweede opslag aan te vallen – het lukte niet’, aldus Mertens. ‘Nochtans waren veel games vrij close, maar zij kon het afmaken, ik niet. Wat ik kon brengen tegen Kenin, bracht Azarenka vandaag tegen mij.’

Mertens bereikte nooit het niveau van eerdere matchen, maar de voornaamste reden voor dat verschil stond aan de overkant van het net. Toptennis, die Azarenka. En daarvoor moest ze zelfs niet al te veel zweet laten. Zo lag die eerste set veel te snel in zijn beslissende plooi. Amper 35 minuten had Azarenka nodig, die gretig elke kans aangreep om een winner voorbij Mertens te meppen. ‘Ze speelde vandaag gewoon een niveau hoger dan ik. Op deze manier kan ze het iedereen moeilijk maken hier.’

Swingen na set 1

Terwijl Azarenka na afloop van set 1 vrolijk meeswingde op de stadionmuziek dook Mertens de kleedkamer in, hopende op een portie mentale herbronning. Had ze daar houvast gevonden om zichzelf opnieuw in de match te werken? Dan kan een eerste game al een richting aanduiden. En die pijl stond nog steeds niet zoals het hoort. Na een dubbele fout moest Mertens meteen opnieuw haar opslag afgeven.

Foto: USA TODAY Sports

Hopen op een Wit-Russische inzinking, meer kon Mertens niet. Maar die kwam er niet: 2-0. Azarenka had voorafgaand aan the double in the bubble een jaar lang geen enkele match gewonnen, maar heeft zichzelf hier compleet heruitgevonden. Geen seconde gaf ze deze kamp uit handen.

Mertens kon alleen maar machteloos toekijken hoe Azarenka keer op keer de lijnen vond en keer op keer elk kansje met een agressieve slag benutte. Met dit niveau is zij in haar halve finale tegen topfavoriete Serena Williams ver van kansloos.

6-1, 6-0: deze loodzware score toonde ook hoe groot dit keer het verschil tussen de lijnen was, maar na de sterke performances van de voorbije weken zal het toch een zeer bittere pil zijn. Mertens’ drie weken in New York hadden alleszins een mooier afscheid verdiend dan deze bolwassing. ‘Laat me toch het positieve onthouden. In Praag speelde ik een finale, in Cincinnati een halve finale, en hier een kwartfinale. Ik ben sowieso niet het type dat zichzelf snel kan heropladen.’ Dat zal, na een terugkeer naar Europa, moeten gebeuren met het oog op de gravelbanen van het Oude Continent. Te beginnen met volgende week in Rome.