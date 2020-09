Oostenrijk weigert mensen uit Moria op te vangen, zal ter plaatse helpen

Oostenrijk is niet van plan om mensen uit het vluchtelingenkamp Moria op te vangen. In en rond het kamp op het Griekse eiland brak een grote brand uit, waardoor duizenden mensen dakloos werden.

‘We moeten heel voorzichtig zijn want we willen geen signalen uitzenden die een kettingreactie kunnen veroorzaken’, stelde minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg in het nieuwprogramma ZiB2.

Als het kamp zou worden ontruimd door de migranten over Europese landen te verdelen, zou het snel weer vol zitten, aldus de minister. ‘We moeten het debat de-emotioneren, we moeten het rationaliseren’, stelde hij. ‘Het helpt niet om bij elk incident of noodgeval migranten te verdelen. Dat kan niet de oplossing zijn.’

Oostenrijk zal Griekenland ter plaatse helpen.