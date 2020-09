Minister Koen Geens over zaak-Chovanec: ‘Ik ben maar een doorgeefluik’

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zou graag zien dat het parket zelf naar de Kamer komt om te getuigen over wat er is misgelopen in de zaak-Chovanec. Dat zei hij in de studio van ‘De afspraak’.

‘Kerven in je ziel, voor je kabinet en jezelf’, zo noemt Koen Geens de menselijke drama’s die gebeuren onder je toezicht als minister van Justitie, zoals wat er gebeurd is met de Slovaak Jozef Chovanec. ‘Voor de mensen die rechtstreeks betrokken zijn is het tienduizenden keer erger, maar het is zwaar voor ons omdat je machteloos bent’, aldus de minister in De afspraak.

Het is de eerste keer dat Geens publiekelijk spreekt over de zaak, na zijn getuigenis in het federaal parlement, maar die kwam voor de onthullingen van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Catherine De Bolle, de vroegere commissaris-generaal van de federale politie, die zei nooit op de hoogte te zijn gebracht van wat er zich had afgespeeld in een politiecel op de luchthaven van Charleroi.

Daardoor werd de beschuldigende vinger opnieuw richting justitie gewezen, maar Geens benadrukte in De afspraak dat het parket onafhankelijk is, ‘zo werd in de jaren negentig in de grondwet geschreven’. ‘De minister van Justitie heeft daar inzake vervolgingen niets in te zeggen. Ik zou heel graag hebben dat het parket zelf naar de Kamer komt om uitleg te geven, ik ben maar een doorgeefluik.’

‘Ik hoop dat het parket daar een goed antwoord op heeft, waarom na een overlijden in een politiecel de politietop niet werd ingelicht. Het blijft een raadsel waarom het niet bij de hiërarchie is terechtgekomen’, zei Geens.

Zelf kan en mag hij zich niet mengen, klonk het. ‘Als de minister van Justitie spreekt over wat de onderzoeksrechter doet, dan heeft hij de volgende dag een slechte dag’, aldus Geens.

Hij wees er tot slot nogmaals op dat door enkele belangrijke rechtszaken in de jaren negentig zoals de moord op André Cools, Alain Van der Biest, het Agustaschandaal en de zaak-Dutroux de spelregels voor justitie zijn veranderd. ‘Het was toen gemeengoed om te zeggen dat politiek justitie beïnvloedde. Al die zaken waar politici in gemengd zaten, hebben dat enkel bevestigd. Alle maatregelen die nadien gevolgd zijn, moesten dat voorkomen.’