Wilmès houdt vast aan deadline van 17 september, tenzij er meerderheid voor uitstel is

Enkel als een meerderheid in het parlement dat wil, zal premier Sophie Wilmès langer dan volgende week donderdag over het vertrouwen van de Kamer beschikken. Dat heeft haar kabinet woensdag gezegd.

Wilmès had op 17 maart het vertrouwen gekregen van een brede meerderheid in de Kamer om de coronacrisis efficiënt te kunnen bestrijden. Ze beloofde toen om uiterlijk zes maanden later opnieuw het vertrouwen te vragen en zei dat er intussen gezocht moest worden naar een regering waarvan de deelnemende partijen zelf over een meerderheid in het parlement beschikken.

Die regering zal er volgende week nog niet zijn. Liberalen, socialisten, groenen en CD&V zijn onderhandelingen gestart, maar de coronabesmetting van preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) gooit roet in het eten.

Toch is Wilmès niet van plan om met volle bevoegdheden te blijven zitten tot de nieuwe regering er is. ‘De eerste minister heeft zich in de Kamer verbonden aan de deadline van 17 september. Enkel in consensus met een parlementaire meerderheid kan die deadline opgeschoven worden’, klinkt het op haar kabinet.

Verschillende partijen hebben al gezegd dat ze het vertrouwen niet meer zouden geven. De premier zelf liet onlangs optekenen dat ze het daarom ook niet meer zal vragen. Mogelijk neemt ze gewoon ontslag. In dat geval gaat de regering terug ‘in lopende zaken’, waardoor ze in principe enkel hoogstnoodzakelijk en dringende beslissingen kan nemen.