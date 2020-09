Vooruit nieuwe naam van SP.A

Partij SP.A verandert haar naam naar Vooruit. De naamsverandering wordt pas eind dit jaar officieel, maar is nu al goedgekeurd.

‘Vooruit wordt meer dan een nieuwe naam, het wordt een beweging met het vizier op de toekomst, waarmee we alle progressieve Vlamingen willen samenbrengen en op een nieuwe positieve manier aan politiek willen doen.’ SP.A-voorzitter Conner Rousseau maakt nu al het sluitstuk bekend van zijn operatie om de socialistische partij te vernieuwen en professionaliseren. Bij zijn aantreden tien maanden geleden zei Rousseau dat hij zijn partij wil laten vervellen tot een hedendaagse beweging met een ambitieus toekomstproject. De naam Vooruit moet dat belichamen.

‘Met de kracht van ons verleden willen we nu de toekomst maken. Samen. En dan kunnen we maar bij én naam uitkomen en dat is Vooruit’, zo verdedigt Rousseau de nieuwe naam. ‘Vooruit is een knipoog naar ons verleden, maar met het vizier op de toekomst.’

Het woord socialisme zit voor het eerst niet in de titel, maar Vooruit is inderdaad een naam met geschiedenis in de socialistische partij, met de Gentse Vooruit, het socialistische volkshuis, feestlokaal en daarna kunstencentrum, als bekendste voorbeeld, naast bijvoorbeeld de voormalige socialistische krant Vooruit.

Al langer gepland

Het moment is wat vreemd gekozen: midden in formatiegesprekken met Rousseau zelf als koninklijk preformateur, een coronacrisis en zonder dat de aankondiging wordt ingekleed met een congres of interviews. Bovendien deed CD&V-voorzitter Joachim Coens vorige week een allicht onbedoelde poging om de naam te kapen met een poging de Vivaldi-coalitie te rebranden tot Avanti, het Italiaans voor Vooruit.

Maar de timing, waarbij de nieuwe naam zou worden voorgesteld op het eerste partijbureau van september, was al langer zo gepland. Vorige maandag heeft het SP.A-partijbureau de nieuwe naam ook goedgekeurd, en is alles in gang gezet om de naamsverandering voor te bereiden.

Ook de lokale afdelingen waren op de hoogte en vanavond worden de leden ingelicht. Dat maakte het onmogelijk om de nieuwe naam nog langer geheim te houden. SP.A is ook nog niet klaar met de voorbereiding van de nieuwe huisstijl. Of de traditionele roos nog in het logo komt bijvoorbeeld, is nog niet beslist. De voorlopige stijl is opgebouwd rond de slogan #AllemaalSamenVooruit.

De echte naamsverandering zal pas in december in stijl kunnen plaatsvinden. ‘Dat wordt meteen het startschot voor een brede inspraakronde’, zegt voorzitter Rousseau, ‘waarbij we alle progressieve Vlamingen en Brusselaars willen betrekken om het over de grote uitdagingen van onze tijd te hebben.’

De naam SP.A zal uiteindelijk bijna twintig jaar stand hebben gehouden. In 2001 koos toenmalig voorzitter Patrick Janssens ervoor om de toenmalige SP te herdopen tot SP.A, toen ook al naar aanleiding van een vernieuwingsoperatie en een generatiewissel.