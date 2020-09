Duw aan Wout Van Aert kost Peter Sagan tweede plaats, Van Aert beboet voor reactie

Peter Sagan is woensdag gedeclasseerd na afloop van de elfde etappe in de Ronde van Frankrijk. De Slovaak gaf in de sprint in Poitiers Wout van Aert een stevige schouderduw, waardoor die even uit zijn ritme geraakte. De wedstrijdjury gaf Van Aert een boete voor de scheldtirade die nadien volgde.

Sagan eindigde in de sprint als tweede na de Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal). De Ier Sam Bennett (Deceuninck–Quick-Step), de drager van de groene trui, werd derde voor Van Aert. Die was niet opgezet met de actie van Sagan: aan de streep schold Van Aert de drievoudige wereldkampioen de huid vol en toonde hem de middenvinger.

‘Ik schrok heel hard toen Sagan mij opzij beukte en ik was mijn momentum kwijt’, zei Van Aert aan Sporza. ‘Ja, ik reageerde boos. Het zo al gevaarlijk genoeg en als je in volle inspanning zo’n duw krijgt weet je niet wat er gebeurt. Dan is het normaal als je zo reageert.’

‘Ik vond het wel heel vreemd dat ik van hem de volle laag terugkreeg. Ik heb de beelden herbekeken en wat mij betreft moeten ze Sagan declasseren (wat achteraf ook terecht is gebeurd, red.). Ik sprint op één lijn aan de koord. Dat is mijn recht want ik was daar als eerste begonnen. Als je dan op zo’n manier probeert om ruimte te creëren dan heeft dat niks met sprinten te maken. Als de jury dit zou toelaten, volgen ze het reglement niet’, aldus Van Aert.

Sagan werd gedeclasseerd, maar ook de actie van Van Aert bleef niet ongestraft. Hij kreeg van de wedstrijdjury een boete van 200 Zwitserse frank (185 euro) gekregen voor zijn scheldtirade aan het adres van Sagan.

Door zijn declassering naar plaats 85 (de laatste positie van zijn groep) doet Sagan ook een heel slechte zaak in de jacht op een achtste groene trui. Hij pakt immers geen punten. Bennett leidt nu met 243 punten voor Sagan, tweede met 175 punten.

Bora-Hansgrohe, het team van Sagan, liet al weten dat ze de beslissing van de declassering accepteren. ‘We willen altijd winnen, maar op een respectabele manier. Zelfs wanneer de adrenaline hoog is in een Tour-sprint.’

Primoz Roglic blijft ook morgen in de gele trui rijden, Benoît Cosnefroy in de bolletjestrui, en Egan Bernal in de witte trui.