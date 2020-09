Duitsland overhandigt testresultaten Navalni aan internationale waakhond OPCW

Duitsland heeft de testresultaten die moeten aantonen dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd, overhandigd aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische ­Wapens (OPCW). Maar de Duitse regering ziet geen aanleiding om de uitslagen direct met Rusland te delen, zei een regeringswoordvoerster.

Rusland is lid van de OPCW. Het land is eerder door de Navo opgeroepen om ‘volledige openheid’ te verschaffen aan de organisatie over zijn productie van novitsjok-gif. Voor Duitsland is het overduidelijk dat Navalni daarmee is vergiftigd. ‘We blijven de Russische zijde oproepen om informatie te verstrekken’, aldus de Duitse zegsvrouw.

Rusland houdt vol dat er geen bewijs is dat Navalni is vergiftigd. Het land wil naar eigen zeggen in intensieve dialoog treden met Duitsland, maar dat land reageert niet of nauwelijks, klagen de Russen. Woensdag moest de Duitse ambassadeur in Moskou daarom op het matje verschijnen. Er werd Geza Andreas von Geyr duidelijk gemaakt dat Rusland de ‘ongegronde beschuldigingen’ niet tolereert.

In een verklaring zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken voorts dat Berlijn zich niet constructief opstelt, het onderzoek vertraagt en de situatie rond Navalni misbruikt om Rusland ‘in diskrediet te brengen’. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov hekelde daarbij de ‘onaanvaardbare toon’ van Duitsland. De Russische onderzoekers hebben naar eigen zeggen heel wat vragen voor hun Duitse collega’s, maar die nemen een ‘totaal ongepaste houding’ aan door niet op die vragen te antwoorden, luidde het.

Duitsland wijst de aantijgingen van de hand. Berlijn gedraagt zich ‘zo constructief als maar kan in dit hele proces’, verklaarde een woordvoerster van Buitenlandse Zaken. De resultaten van een Duits laboratorium werden transparant gepubliceerd. ‘De federale regering heeft momenteel haar steentje bijgedragen en is natuurlijk bereid om verder te praten’, besloot ze.