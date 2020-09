Amnesty International eist humaan onderkomen voor 13.000 ontheemde vluchtelingen

Na de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria heeft Amnesty International opgeroepen om voor de bijna 13.000 ontheemde vluchtelingen een humaan onderkomen te zoeken. De Europese Unie staat klaar om te helpen, zegt Ursula von der Leyen. Ook Duitsland, Nederland en Noorwegen hebben al hulp aangeboden.

Bij de verwoestende brand in en rond het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vielen voor zover geweten geen dodelijke slachtoffers, maar ongeveer 12.600 inwoners hebben geen onderkomen meer. Amnesty International vraagt van de Griekse regering en van de andere EU-lidstaten pragmatische oplossingen.

‘Die mensen moeten onmiddellijk in veiligheid worden gebracht’, eiste hun experte in asielbeleid, Franziska Vilmar. De ‘evacuatie van de vluchtelingen naar het Griekse vasteland en een herverdeling over de andere Europese landen’ maakt hier deel van uit, aldus Vilmar. De mensenrechten kunnen alleen worden gerespecteerd indien er sprake is van een adequate huisvesting, toegang tot medische zorg en een eerlijke asielprocedure, klonk het nog.

De Europese Unie ‘staat klaar om te helpen’, zei de Europese Commissievoorzitster Ursula von der Leyen op Twitter. ‘Ik ben diep bedroefd over de gebeurtenissen. Ik heb vicevoorzitter Margaritis Schinas gevraagd zo snel mogelijk een bezoek te brengen aan Griekenland. We staan klaar om samen met de lidstaten te helpen. Onze prioriteit is de veiligheid van degenen die dakloos zijn’, tweette ze.

Eerder maakte de Europese Commissie bekend dat ze de onmiddellijke overbrenging van 400 niet-begeleide minderjarigen en tieners van het Griekse eiland naar het vasteland financiert.

‘Humanitaire catastrofe’

Ook Duitsland, Nederland en Noorwegen hebben al aangegeven Griekenland te willen ondersteunen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, noemde de brand ‘een humanitaire catastrofe’. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil tot duizend mensen opnemen uit het vluchtelingenkamp. Dat moet dan wel onderdeel zijn van een ‘groot, Europees totaalconcept’, zei premier Armin Laschet.

Het Nederlandse kabinet trekt een miljoen euro uit voor noodhulp aan Griekenland. Daarmee moeten volgens de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, onder meer vluchtelingen worden opgevangen. Verder is het geld bestemd voor voedsel en medische hulp.

De Noorse regering heeft zich geëngageerd om vijftig mensen uit het kamp naar Noorwegen te halen, bij voorkeur gezinnen met kinderen. De Noorse regeringspartijen hadden in mei al besloten om vijftig asielzoekers van het kamp op Lesbos naar Noorwegen over te brengen, op voorwaarde dat minstens acht andere landen hetzelfde zouden doen. Maar gezien de brand is besloten om niet langer te wachten, zei premier Erna Solberg.

Tijdelijke oplossing

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR waarschuwde er intussen voor dat de huidige situatie kan leiden tot conflicten tussen de vluchtelingen enerzijds en de inwoners van Lesbos anderzijds. Er is een tijdelijke oplossing voor de ontheemden in de maak en er werd aan de voormalige bewoners van Moria gevraagd om in de buurt te blijven, aldus de UNHCR.

De organisatie riep alle betrokkenen tot slot op tot terughoudendheid na berichten over spanningen tussen inwoners van nabijgelegen dorpen en migranten die op weg zijn naar de hoofdstad van het eiland, Mytilini.

Unicef, het Kinderfonds van de VN, zei op zijn beurt klaar te staan voor de meer dan 4.000 kinderen, waaronder 407 uiterst kwetsbare niet-begeleide minderjarigen. De prioriteit ligt daarbij volgens de organisatie op het waarborgen van de onmiddellijke veiligheid en bescherming van kinderen.