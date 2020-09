NMBS- app die drukte op trein toont, is beschikbaar

Spoorwegmaatschappij NMBS heeft woensdag de app ‘MoveSafe’ gelanceerd. Daarop kunnen reizigers zien hoe druk het vermoedelijk zal zijn op de trein die ze willen nemen.

De drukte-app werd begin juli al aangekondigd door minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Zeker in coronatijden kan het een handig instrument zijn voor reizigers om overvolle treinen te vermijden. De NMBS hoopt dat de app er mee voor zal zorgen dat reizigers beter over de treinen worden gespreid.

De app is nu beschikbaar, zowel voor iOS als Android. Wie een treinrit opzoekt, krijgt aan de hand van een kleurcode (groen, geel, oranje of rood) een indicatie van hoe druk het zal zijn op de trein.

‘De aangegeven druktegraad is gebaseerd op gekende gegevens en wordt tijdens het traject in functie van de reële bezetting van de trein in realtime bijgewerkt door de treinbegeleider’, aldus de NMBS. De maatschappij hoopt dat klanten bij grote drukte kiezen voor een vroegere of latere trein.

De nieuwe app staat voorlopig los van de NMBS-app waarmee je tickets kan bestellen, maar de maatschappij werkt aan een nieuwe app waarin alle functies geïntegreerd zijn. ‘Het gaat om een overgangsfase, want binnen enkele maanden zullen de routeplanner, de bezettingsgraadmeter en de ticketingfunctie in een nieuwe app worden geïntegreerd’, klinkt het.