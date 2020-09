Roméo Elvis reageert op beschuldiging van aanranding: ‘Ik ben een voorbeeld dat niet gevolgd mag worden’

Nadat een jonge Belgische vrouw gisteren de rapper Roméo Elvis op sociale media van ‘seksuele agressie’ had beschuldigd, reageert Elvis voor het eerst via een Instagrampost.

‘De sociale media staan in brand’, begint Roméo Elvis in zijn publieke reactie op de beschuldiging. ‘Ik ben me ervan bewust dat ik mijn handen op een ongepaste manier heb gebruikt. Ik was ervan overtuigd dat ik inging op een uitnodiging, wat geen uitnodiging bleek te zijn. Ik herhaal mijn verontschuldigingen die ik al vaak persoonlijk heb geuit’, gaat Elvis verder.

Het slachtoffer plaatse ook enkele privéberichten met Roméo Elvis op haar Instagramverhaal. Daarin was te lezen dat Elvis zich verontschuldigde. Een paar uur later haalde de jonge vrouw haar posts offline, maar de screenshots bleven circuleren op sociale media, waardoor Roméo Elvis trending werd op Twitter.

De Brusselse rapper eindigt zijn reactie met: ‘Ik maakte een vergissing die niet gemaakt mocht worden. Ik ben niet trots op deze situatie en ben een voorbeeld dat niet gevolgd mag worden.’