Lionel Messi herneemt de groepstrainingen bij Barcelona, maar het was de overbodige Luis Suarez die van zich liet spreken

Lionel Messi heeft woensdag voor het eerst opnieuw met de spelersgroep van FC Barcelona getraind. Maandag en dinsdag trainde hij nog individueel. Messi deed eind vorige maand de voetbalwereld op zijn grondvesten daveren door aan te geven te willen vertrekken bij de Catalanen. Vorige week werden de plooien tussen beide partijen gladgestreken.

Naast Messi waren ook Philippe Coutinho, terug van een uitleenbeurt aan Bayern, Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Ansu Fati woensdag voor het eerst van de partij bij de - uitgeregende - groepstraining van nieuwe coach Ronald Koeman.

?? S o u n d O n ?? pic.twitter.com/mekm0FUHxT — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020

Luis Surez mocht ook nog eens meetrainen met de groep, maar de Uruguayaan maakte weinig indruk. Er was nogal wat hilariteit op sociale media omtrent het feit dat hij toch wat dik lijkt te staan en daardoor niet meer zo snel was. Maar intussen lijkt Suarez op weg naar Juventus, dat Barça nog 16 miljoen euro (3 miljoen + 13 miljoen aan bonussen) zou betalen. De spits zelf zou in Turijn tot 10 miljoen per jaar (inclusief bonussen) kunnen verdienen.

Barcelona maakte ook nog bekend dat haar Franse verdediger Samuel Umtiti, die op 14 augustus positief testte op het coronavirus, zijn medische testen had afgelegd. Hij zal één van de komende dagen de groepstrainingen vervoegen.

Zaterdag staat voor de Catalanen een eerste oefenduel op het programma, tegen derdeklasser Gimnastic Tarragona.