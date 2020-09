Atlete Caster Semenya zal blijven vechten terwijl World Athletics beslissing Zwitsers gerecht toejuicht

Caster Semenya geeft de moed niet op, nadat het Zwitsers gerecht woensdag haar beroep tegen de testosteronregel van World Athletics afwees. “Ik zal blijven vechten voor de mensenrechten van vrouwelijke atleten, voor degenen op en naast de baan. Net zolang totdat we allemaal zo vrij kunnen rennen als we zijn geboren,” aldus de 29-jarige Zuid-Afrikaanse atlete in een persbericht. World Athletics van haar kant reageerde woensdag opgetogen.

De verwerping van het Zwitserse federale hooggerechtshof betekent dat Semenya medicatie zal moeten nemen als ze op haar favoriete afstand, de 800 meter, weer aan wedstrijden wil deelnemen. De tweevoudig olympisch kampioene weigert echter testosteronremmers te gaan gebruiken om haar van nature hoge waarden kunstmatig te verlagen.

World Athletics voerde in april 2018 een maximale testosteronwaarde in voor atletes op de afstanden vanaf 400 meter tot een mijl (1609 meter). Ze zouden door de spierversterkende werking daarvan onevenredig voordeel hebben ten opzichte van de meeste vrouwen die dat niet hebben.

Semenya liet woensdag in het midden of ze nog steeds probeert een klacht in te dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Volgens haar advocate Dorothee Schramm is dat wel de bedoeling. “Deze beslissing is een oproep tot actie. Als samenleving kunnen we niet toestaan dat een sportinstelling fundamentele mensenrechten negeert.”

Volgens World Athletics werd er “de voorbije vijf jaar gestreden om gelijke rechten en kansen te bieden aan alle meisjes en vrouwen in onze sport”. “We zijn dan ook verheugd met de beslissing van het Zwitsers hooggerechtshof”, klinkt het.