Kim Jones neemt er naast job bij Dior nu ook Fendi bij

Kim Jones, creatief directeur bij Dior Homme, komt ook aan het hoofd te staan van de vrouwencollectie van Fendi. Het Italiaanse modehuis maakte dat nieuws zopas zelf bekend.

Fendi pakt uit met groot nieuws. Het heeft niemand minder dan Kim Jones aan boord gehaald. Hij wordt aangesteld als creatief directeur van de vrouwencollectie. De designer zal tegelijk ook zijn job aan het hoofd van Dior Homme behouden. Hij is daarmee een van de weinige ontwerpers die aan het roer van niet één, maar twee grote luxemerken komt te staan.

Jones is sinds 2018 aan de slag bij Dior, maar verdiende voordien zijn strepen bij Louis Vuitton. Bij Fendi voerde niemand minder dan Karl Lagerfeld liefst 54 jaar het creatieve bewind. Na zijn dood werd zijn rol tijdelijk overgenomen door Silvia Venturini Fendi, maar zij zal zich nu opnieuw focussen op de mannen- en accessoirescollectie.

‘Kim Jones heeft al uitgebreid bewezen dat hij in staat is om zich aan te passen aan de codes en het erfgoed van de LVMH-huizen, en hij slaagt er bovendien in ze met grote moderniteit en durf opnieuw te interpreteren’, zegt Bernard Arnault, ceo van luxeconglomeraat LVMH waartoe beide modehuizen behoren.