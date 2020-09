Trump genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

De Amerikaanse president Donald Trump is genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede 2021.

Mogelijk komt de nominatie via de Noorse rechtse politicus Christian Tybring-Gjedde die de president lauwert over zijn aanpak in de vredesgesprekken tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.

In 2018 nomineerde Gjedde Trump al eens voor de Nobelprijs voor de Vrede 2019 nadat de Amerikaanse president de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoette. Daarmee was hij de allereerste Amerikaanse president in functie die in zo’n ontmoeting in slaagde. Ook klimaatactiviste Greta Thunberg werd toen genomineerd. Uiteindelijk ging de vredesprijs naar de Ethipische president Abiy Ahmed wegens zijn diplomatieke verwezenlijkingen in de toenadering naar buurland Eritrea.

Trump gaf eerder al aan dat hij de Nobelprijs voor de vrede echt verdient maar dat de verkiezing opgezet spel is. Ook begin dit jaar alludeerde hij erop.

De prijzen worden in oktober uitgereikt.