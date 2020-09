De Kardashians stoppen na 14 jaar met hun realityshow

Kim Kardashian heeft op Instagram het einde van de realityshow Keeping up with the Kardashians aangekondigd aan haar 188 miljoen volgers. De realityshow was goed voor 20 seizoenen en honderden afleveringen. ‘Het was een moeilijke beslissing’, zegt Kim Kardashian.

‘Het is met pijn in het hart dat onze familie de moeilijke beslissing genomen heeft afscheid te nemen van Keeping up with the Kardashians’, schrijft Kim Kardashian op haar sociale media. ‘Na wat 14 jaar zal zijn, 20 seizoenen, honderden episodes en taltrijke spin-off shows zijn we iedereen ongelofelijk dankbaar die al die jaren gekeken heeft.’ Het allerlaatste seizoen zal begin volgend jaar uitgezonden worden.

Wereldberoemd

Ze geeft geen reden op waarom de serie moet stoppen, maar spreekt van een ‘moeilijke beslissing’ die ze als familie hebben moeten maken. Kardashian schrijft dat ze haar kijkers dankbaar is: ‘Deze show heeft ons gemaakt tot wie we zijn.’ Toen de realityreeks in 2007 van start ging was het grootste deel van de familie nog onbekend. Kim had de aandacht al op zich weten te vestigen door een uitgelekte sekstape en een rol in de realityshow van haar vriendin Paris Hilton. In de loop van de jaren werden de Kardashashians (de zussen Kim, Kourtney en Khloe Kardashian), moeder Kris Jenner en hun halfzussen Kylie en Kendall Jenner wereldberoemd.

Kayne West

Ook de echtgenoot van Kim Kardashian, Kayne West, kwam geregeld voor in afleveringen. Eind juli sprak Kardashian zich voor het eerst uit over zijn bipolaire stoornis. Ze vroeg om ‘empathie en compassie’ voor hem. Hij zou soms dingen zeggen die hij niet zo bedoelde.