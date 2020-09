Opnieuw Wit-Russisch oppositielid meegenomen door gemaskerde mannen

Het Wit-Russische oppositielid Maksim Znak is woensdagochtend opgepakt door gemaskerde mannen. Dat hebben zijn medestanders verklaard aan persbureau Interfax. Znak is een van de twee overgebleven leden van de Wit-Russische Coördinatieraad van de oppositie die nog op vrije voeten waren en in Wit-Rusland verbleven.

Znak, een prominent oppositielid, zou deelnemen aan een videoconferentie, maar zou zich daar nooit voor hebben aangemeld. Hij kon enkel nog het woord ‘maskers’ versturen, zo heeft de persdienst van de Coördinatieraad gemeld via de berichtendienst Telegram.

De 39-jarige advocaat is een van de zeven leden van het bestuur van de Coördinatieraad waarmee de oppositie een vreedzame wissel van de macht wil bereiken via dialoog.

Znak en Nobelprijswinnares Svetlana Aleksjevitsj waren de laatste bestuurders van de raad die nog steeds op vrije voeten waren en in Wit-Rusland verbleven. Alle andere leden zijn ofwel gearresteerd of leven in ballingschap.