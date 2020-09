Vijf jaar cel gevorderd voor spectaculaire tunnelkraak in Antwerpen

Op het proces over de kluizenkraak bij een BNP Paribas Fortis-filiaal in Antwerpen heeft het openbaar ministerie woensdag vijf jaar cel gevorderd voor ieder van de vijf beklaagden.

In de kluizenzaal van het BNP Paribas-bankkantoor aan de Belgiëlei werd in februari 2019 ingebroken vanuit een pand in de nabije Nerviërsstraat. De daders gebruikten twee tunnels en de riolering om de bank binnen en buiten te geraken.

In de kluizenzaal werden zeventwintig kluisjes gekraakt. Van de buit werd nooit iets teruggevonden.