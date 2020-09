Coach van Elise Mertens houdt de boot af: “We praten niet over een grandslamzege”

Robbe Ceyssens, de coach van Elise Mertens, had een grote lach op zijn gezicht na de overwinning van Belgiës nummer 1 in de achtste finales van de US Open. De 26-jarige Limburger kon de prestatie van Mertens wel smaken tegen Sofia Kenin (WTA 4), de winnares van de Australian Open.

“We waren goed voorbereid voor de match tegen Kenin”, wist hij te vertellen. “We wisten tot wat ze in staat was. We hebben de verloren wedstrijd van vorig jaar tegen haar in China herbekeken (in het WTA-toernooi van Wuhan) en we hebben een goed plan uitgedacht. Ik ben heel tevreden met de houding van Elise op het terrein, met haar mentaliteit en het feit dat ze constant haar beste tennis probeerde te brengen. Daarnaast heb je nog de opslag. Ze sloeg zeven aces en maakte geen enkele dubbele fout. Ook de kwaliteit van de tweede bal was uitstekend, net als de bal na de return van de tegenstandster. Je kan zien dat we eraan gewerkt hebben”.

Elise Mertens maakt indruk in New York. Ze is sereen, oerdegelijk en nog meer een winnares dan voorheen. Van de speelsters die nog in het toernooi zitten is de 24-jarige Mertens samen met de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 41), die zich ondertussen wist te plaatsen voor de halve finales, de enige die nog geen set verloor. Robbe Ceyssens wil zich desondanks niet laten meeslepen in de euforie. Hij is op zijn hoede voor de kwartfinale tegen Victoria Azarenka (WTA 27), die in 2012 en 2013 al tweemaal in de finale stond in de US Open.

“We praten niet over een overwinning in een grandslamtoernooi”, vervolgde hij. “We bekijken het wedstrijd per wedstrijd en dan zien we wel. Op dit moment moet Elise proberen het niveau vast te houden dat ze haalde tegen Kenin, zo kan ze ver geraken. Het was zonder twijfel haar beste wedstrijd van het jaar. Morgen is het weer een andere dag en een andere tegenstandster, die haar mogelijk pijn kan doen of meer pijn kan doen dan Kenin. Als Elise er in slaagt haar zones goed te vinden, kan ze de bovenhand nemen. Azarenka is ook heel agressief en kan tegen haar baseline spelen. We moeten vermijden dat we heen en weer worden gestuurd en haar proberen veel te doen lopen.”

Nacht van woensdag op donderdag

De tiende dag van de US Open begint om 18u Belgische tijd met een duel tussen twee mama’s, de Amerikaanse Serena Williams (WTA 8) en de Bulgaarse Tsvetana Pironkova (geen ranking). De winnares van dat duel treft Mertens of Azarenka in de halve finales.

Nadien is er een volledig Russisch duel tussen Daniil Medvedev (ATP 5) en Andrey Rublev (ATP 14). ‘s Avonds spelen Mertens en Azarenka tegen elkaar, waarna de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) en de Australiër Alex de Minaur (ATP 28) de dag in New York afsluiten.

Programma tiende dag (kwartfinales):

Arthur Ashe Stadium

. 12u (18u Belgische tijd)

Tsvetana Pironkova (Bul) - Serena Williams (VSt/3)

Andrey Rublev (Rus/10) - Daniil Medvedev (Rus/3)

. 19u (donderdag 1u Belgische tijd)

Victoria Azarenka (WRu) - Elise Mertens (Bel/16)

Alex de Minaur (Aus/21) - Dominic Thiem (Oos/2)