VDAB vestigt record: 120.000 tijdelijk werklozen krijgen aangepast aanbod

De VDAB contacteert voor het eerst in de geschiedenis bijna 120.000 tijdelijk werklozen met een aanbod aan loopbaanopleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Op die manier wil Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) mensen die tijdelijk werkloos zijn kennis laten maken met het uitgebreide aanbod van VDAB en zijn partners.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling beschikt sinds kort over de gegevens van tijdelijk werklozen. Daarvoor was een machtiging nodig om de gegevens te kunnen uitwisselen. Vanaf woensdag zullen bijna 70.000 tijdelijk werklozen een mail ontvangen, bijna 50.000 anderen zullen een brief ontvangen. Daarin zal hen een aangepast aanbod aangeboden worden.

‘Tijdelijk werklozen mogen niet aan hun lot overgelaten worden en moeten worden gestimuleerd om ook tijdelijk bij een andere werkgever bij te springen, om opleidingen te volgen of om loopbaanbegeleiding te volgen’, verklaart minister Crevits in een persbericht. ‘Voor het eerst zal VDAB nu proactief en rechtstreeks tijdelijk werklozen aanschrijven. Dat is uniek. Eerder al werd via sociale media een gerichte campagne gevoerd, maar nu komen daar gepersonaliseerde mails en brieven bij. Op die manier willen we ook voor wie tijdelijk werkloos is alle mogelijkheden die er zijn in de kijker zetten.’