‘Eén op de twee modebedrijven in de problemen’

De handelsfederatie Comeos waarschuwt dat er nog meer herstructureringen op komst zijn in de modesector en roept de overheid op werk te maken van een digitale agenda en opleiding.

Volgens Dominique Michel, ceo van Comeos, dreigt massaal banenverlies in het winkelbedrijf en de horeca. Michel zegt dat vooral laaggeschoolden getroffen zullen worden. ‘Van de meer dan 100.000 laaggeschoolde jobs die de Nationale Bank ziet verdwijnen, situeren er zich 80.000 bij de handel en horeca’, zegt Michel.

De ‘fashion sector’ is één van de subsegmenten die onder druk staat. Michel zegt dat een op de twee bedrijven in dat segment in de financiële problemen zit. ‘Een aantal onder hen bereidt een herstructureringsplan voor’, zegt hij zonder namen te noemen. Het afgelopen jaar kondigde al een tiental bedrijven herstructureringsplannen af. De grootste Belgische fashion retailer, FNG, zag zijn volledig Benelux-bedrijf failliet gaan.

Bij FNG (Fred & Ginger, CKS, Brantano, ...) verdwenen meer dan 1.000 banen en meer dan 100 winkels. Bij Sacha schoenen gaan door een faillissement 140 jobs en 17 winkels voor de bijl. Bij Camaïeu gaat het om 25 winkels. Wibra zou van de 81 winkels in België er maar 30 overhouden, kurkvloerenspecialist Santana had 10 grote winkels en ging failliet, Orchestra-Prémaman sloot 50 winkels, E5-Mode ging door een gerechtelijke reorganisatie, net als Maxi Toys. Bij dat speelgoedbedrijf zouden 400 jobs sneuvelen.

Driepuntenplan voor Vivaldi

Maar er is dus nog meer banenverlies op komst en de laaggeschoolden zullen er de grootste slachtoffers van zijn. Daarom roept Michel de Vivaldi-partijen op om een actieplan van Comeos te ondersteunen. Dat plan zet zowel in op laaggeschoolden, de digitalisering van de economie als de vergroening van de economie.

‘We moeten de laaggeschoolden, mensen zonder humanioradiploma, massaal via opleiding voorbereiden op andere jobs.’ Zowel de federale overheid als de gewesten moeten daarop inzetten, zegt Michel. Hij pleit ook voor een lastenverlaging voor al wie een brutoloon heeft van minder dan 2.400 euro per maand. ‘Tegenover de omringende landen hebben we voor die jobs een kostenhandicap van 25 procent’, zegt de ceo van Comeos.

De Belgische handel staat ook zwak in de digitale economie. Volgens Michel moet dringend werk gemaakt worden van een digitaal actieplan. ‘We hebben de eerste digitale trein gemist. In de non food is nu al een product op de twee afkomstig van buitenlandse webshops. Als we niets doen, wordt dat twee op de drie.’

Nieuw slagveld

Hij waarschuwt ook dat de volgende slag zal gaan om de webwinkel voor levensmiddelen. Tijdens de coronacrisis nam de onlineverkoop in april, mei en juni met de helft toe tegenover dezelfde periode vorig jaar. In juli was dat gezakt tot 25 procent tegenover juli vorig jaar. Belgische webwinkels profiteerden veel minder van de boom en zagen hun omzet maar met 5 tot 15 procent toenemen. Dat komt omdat de Belgische winkels digitaal een geringe capaciteit hebben. Sommige winkels waren zelfs niet digitaal aanwezig. Zeker tijdens de lockdown verloren ze daarom meer omzet dan winkels die wel al veel online verkopen.

Volgens Michel investeren overheden in Duitsland en Frankrijk ‘miljarden’ in de digitale handel. ‘Wij vragen geen subsidies maar vragen wel dat we ons kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld dat nachtwerk omschreven wordt als werk vanaf 24 uur en niet al vanaf 20 uur ’s avonds. We willen ook meer flexibiliteit en een fiscaal kader dat investeringen aanmoedigt.’

Dat bijvoorbeeld Collishop er het bijltje bij neerlegt, heeft volgens Michel ook te maken met een gebrek aan flexibiliteit en een probleem van kostprijs. De logistieke magazijnen in Nederland werken veel goedkoper én flexibeler dan die in België, zegt Michel.

Stop de stop & go

Een derde actiepunt is energie. ‘Energie is samen met de lonen en huur de belangrijkste kostenpost. De ommezwaai naar duurzame energie verloopt veel te traag. Op de parkings van de winkelbedrijven staan nu 1.000 elektrische laadpalen. Daar kunnen we morgen 40.000 van maken als het kader dat toelaat.’ Op de daken van de winkels zouden ook veel meer zonnepanelen kunnen komen. ‘De handelaars huren meestal de panden. Creëer een systeem waarbij de eigenaar er belang bij heeft om in groene stroom te investeren.’ Michel zegt ook dat het makkelijker moet worden om lokaal geproduceerde energie te leveren aan de directe omgeving of aan te sluiten op het net.

Ten slotte houdt de handel zijn hart vast voor een tweede coronagolf. ‘Het stop-and-go-beleid met telkens wijzigende regels is niet langer aanvaardbaar. We vragen een vereenvoudiging van de regels én regels die voor de middellange termijn goed zijn.’