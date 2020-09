Julie Allemand zet topseizoen opnieuw kracht bij, Emma Meesseman blijft hopen op play-offs

De Washington Mystics blijven in de race voor de achtste plaats en dus voor de play-offs in de WNBA. Een sterk spelende Emma Meesseman (18 punten uit 8 op 10 shots, waaronder 2 driepunters) leidde de kampioen versus Minnesota Lynx naar een 89-86 overwinning. Met 6 op 19 staat Washington op de negende plaats en telt het één zege minder dan de Dallas Wings (7 p 19).

Meesseman en co. hebben nog drie wedstrijden in de reguliere fase om over Dallas te wippen. De play-offs worden in oktober betwist.

Intussen lukte Julie Allemand een career high (19 punten) in de WNBA. Daarnaast was de Belgian Cat ook nog goed voor 6 rebounds en 8 assists. Spijtig genoeg verloor ze met Indiana Fever met 86-92 van de Las Vegas Aces. Allemand profileert zich enerzijds nog meer als kandidate voor de prestigieuze trofee van Rookie van het Jaar, maar mag ze anderzijds een stek in de play-offs met 5 op 20 en een tiende plaats vergeten.

Julie balled out ??



» Career-high 19 points

» Career-high 6 3PM

» 8 assists

» 6 rebounds



Rookie. Of. The. Year. ??@JulieAllemand x #ThisIsBallin pic.twitter.com/UyIPWHXxGd — Indiana Fever ??????? (@IndianaFever) September 9, 2020

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen.