Grote brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos

In het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is dinsdagnacht brand uitgebroken. Het overbevolkte vluchtelingenkamp met meer dan 12.000 inwoners is sinds donderdag in quarantaine nadat er vorige week woensdag de eerste coronabesmetting werd vastgesteld. Inmiddels zijn dat er 35.

Het is nog niet duidelijk of door de brand doden of gewonden zijn gevallen of hoe het vuur ontstond. Zeker 25 brandweermannen met tien wagens proberen, geholpen door de politie, om de branden binnen en buiten het kamp te blussen. Volgens de plaatselijke brandweer werd die daarbij tegengewerkt door vluchtelingen.

Die vluchtelingen werden ondertussen uit het kamp geëvacueerd. Volgens de lokale burgemeester staan ze nu met duizenden op een nabijgelegen autosnelweg, terwijl ze bewaakt worden door de politie.

Lockdown

‘Enorme delen van het kamp staan in brand of zullen afbranden’, vertelt de Nederlandse hulpverlener Karin Arendsen van Stichting Bootvluchteling, die met haar medisch team uit kamp Moria is geëvacueerd. ‘Er woeden vaker branden in het kamp, maar deze is van een andere orde.’

Arendsen zegt dat het dinsdagavond onrustig was in Moria en dat vluchtelingen protesteerden uit onvrede met de lockdown die er is ingesteld sinds het coronavirus er is geconstateerd. Sindsdien heerst volgens haar een gespannen situatie in het kamp. ‘Er is geen medisch plan van de Griekse overheid om op te volgen en te voorkomen dat er paniek ontstaat’, aldus Arendsen. ‘Ook de informatievoorziening vanuit de Griekse overheid is slecht.’

Maandag was er in de Duitse hoofdstad Berlijn nog een protest tegen de onmenselijke omstandigheden waarin vluchtelingen moeten leven in het kamp. Met meer dan 12.000 bewoners zitten er vier keer meer mensen dan de maximumcapaciteit toelaat.

Foto: AFP