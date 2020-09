Rode Duivels rekenen professioneel af met IJsland, Batshuayi en Doku plaatsen orgelpunt

Een wedstrijd was het welgeteld dertien minuten. België rekende na een vroege tegengoal professioneel af met een veel te slap IJsland (5-1). Als er fans in het stadion hadden gezeten, we hadden geschreven dat Michy Batshuayi en Jérémy Doku hen in de slotfase hadden verwend.

Niet of België zou winnen, maar met hoeveel doelpunten verschil. Dat leek de vraag voor aanvang van een partij waarin IJsland zijn vier beste spelers miste en de Zweedse bondscoach Erik Hamren net niet had gezegd dat de viking-snekken alweer klaar lagen om terug naar het noorden te varen. De prioriteit voor zijn ploeg ligt bij de EK-barrages volgende maand. Enkele verdedigers die in de eigen competitie actief zijn hadden zelfs verzaakt aan hun oproeping. Zij wilden niet in quarantaine en stuurden hun kat.

De IJslandse thuisblijvers zaten vloekend voor hun tv want na tien minuten stond het plots 0-1. En nee, niet na een vlijmscherpe counter. Wel na een simpele breedtepass van Birkir Bjarnasson (ex-Standard) en een zondagsschot van Holmbert Fridjonsson. De bal week af op de voet van Jason Denayer – wegens de positieve coronatest van Brandon Mechele opnieuw in de basis – en caprioleerde over het hoofd van de debuterende Koen Casteels in doel. Erik Hamren kon niet geloven dat zijn ploeg in het Koning Boudewijnstadion plots op voorsprong stond.

Drie kansen

Verrast mocht België niet zijn, want in de openingsminuten had het drie kansen weggegeven. Jubilaris en gelegenheidskapitein Toby Alderweireld moest eerste gevaarlijke voorzet weghalen van de rechterkant. Even later kreeg Birkir Bjarnason alle tijd om het hoofd van Fridjonsson te vinden. De aanvaller van het Noorse Aalesund kopte net over de goal van Casteels.

De Belgische bondscoach Roberto Martinez rekende op vers bloed in de aanval. Michy Batshuayi – pas meetrainend sinds zondag – verving Romelu Lukaku in de spits. Op de plaats van Yannick Carrasco kreeg Jérémy Doku zijn eerste basisplaats. Martinez rekende op zijn versnelling en 1-tegen-1-kwaliteiten, maar de Anderlecht-tiener was te veel onder de indruk om de IJslandse verdedigingsmuur te slopen. Als hij eens zijn vaste bewaker voorbij was, kwam er al snel een andere viking aangelopen om het gevaar te smoren.

Orde op zaken

België voetbalde te traag in de openingsfase, maar verkwistte geen tijd om na de 1-0 orde op zaken te stellen. Het gebruikte daarvoor een stilstaande fase. Dries Mertens pakte uit met een prima vrije trap, via doelman Kristinsson en het doelhout kreeg Axel Witsel het leer voor de voeten. De rebound van de Dortmunder werd door Fjoluson nog weggewerkt, maar volgens de lijnrechter gebeurde dat achter de doellijn. Bij gebrek aan VAR kreeg de nummer 1 van de FIFA-ranglijst het voordeel van de twijfel.

Vijf minuten later stond het 2-1. Na een lang uitgespannen aanval, waarbij bijna alle Belgische veldspelers de bal raakten, legde Dries Mertens terug op Axel Witsel. Diens schot werd niet goed gecontroleerd door Kristinsson waarop Batshuayi kon profiteren om te scoren. Zijn eerste van de avond was een opportunistische.

Na de 2-1 hoefde het even niet meer voor de Belgen. Dries Mertens miste een opgelegde kans na een snelle counter met Kevin De Bruyne, maar het tempo verdween opnieuw uit de wedstrijd en de impulsen van KDB, kersvers Speler van het Jaar in Engeland, kenden geen vervolg. Batshuayi was te zelfzuchtig toen hij kon doorgaan op de rechterkant. Toby Alderweireld haalde één keer knap de achterlijn, zijn strakke voorzet kon net niet door Mertens in doel worden gedevieerd.

3-1

In de tweede helft deden de Rode Duivels dan toch hun best om de score aan te dikken. Na een corner speelde De Bruyne Sigurdsson door de benen en draaide Mertens knap rond Palsson om de 3-1 te maken. De twintigste goal voor de Leuvenaar in het shirt van de Rode Duivels.

Ook IJsland waagde zijn kans maar Koen Casteels werd alleen nog in de problemen gebracht toen hij na een onschuldig duel een arm op de lip kreeg. De onfortuinlijke debutant moest vervangen worden waardoor Simon Mignolet in zijn 100ste selectie voor België zijn 25ste cap mocht vieren.

Na Mignolet liet Martinez ook nog Yari Verschaeren – voor de onzichtbare Thorgan Hazard – en Hans Vanaken invallen. Uitgerekend Verschaeren, welgeteld elf minuten voor Anderlecht op de teller dit seizoen, bood Batshuayi de 4-1 aan. De Bruyne had Verschaeren diep gestuurd en Batshuayi – volgend seizoen bij Crystal Palace aan de slag – scoorde achter zijn steunbeen zijn 18de goal in 30 wedstrijden voor de Belgen.

In een betere tweede helft dikten Dries Mertens (50.) en opnieuw Batshuayi (69.) aan tot 4-1, Jérémy Doku (80.) zette met een schitterende knal de 5-1 eindstand op het scorebord.

Met zes op zes en twee degelijke prestaties kunnen de Rode Duivels terugblikken op een geslaagde start van de Nations League-campagne, hun eerste interlands in bijna tien maanden. Op het vervolg is het niet al te lang wachten. Op 11 oktober staat de clash tegen Engeland in het Wembleystadion geprogrammeerd, de eerste onderlinge confrontatie in de strijd om de groepswinst. Drie dagen later volgt er al de verplaatsing naar IJsland. Het derde en tevens laatste luik van deze groepsfase wordt medio november afgewerkt.

Foto: AP

Jérémy Doku kende een lastige avond. Keer op keer balverlies en uiteindelijk lukte ook de simpelste balcontroles niet meer. Toch liet Roberto Martinez hem negentig minuten staan. Een juiste beslissing want in het slot wandelde de Anderlecht-parel het vijandige strafschopgebied binnen en schilderde hij de 5-1 voorbij Kristinsson in doel. Niet of België zou winnen, maar met hoeveel doelpunten verschil. Het was dan toch de vraag van een wedstrijd die alleen maar voor Jérémy Doku onvergetelijk zal blijven.