Warholm slaagt niet in wereldrecordpoging, snelste Europese tijd voor Schippers op 150m

Dafne Schippers heeft dinsdag op de Gouden Spike-meeting in het Tsjechische Ostrava met 16.56 de snelste Europese tijd ooit gelopen op de incourante 150 meter. Van een Europees record mag op die afstand in principe niet worden gesproken. Karsten Warholm slaagde niet in zijn wereldrecordpoging op de 400 meter horden.

Warholm had zijn oog laten vallen op de wereldrecordtijd van de Amerikaan Kevin Young, die 46.78 bedraagt. Hij kwam er al verschillende keren bij in de buurt, maar in Ostrava bleef de Noor steken op 47.62. Dat volstond wel ruimschoots voor de zege.

Schippers liet dit jaar nog niet veel zien, maar maakte dinsdag indruk. Ze verpulverde het zeven jaar oude record van de Oekraïense Maria Ryemyen, die met 16.73 de snelste Europese tot op heden was. Op de 300 meter horden, een nóg ongebruikelijkere afstand, liep de Nederlandse Femke Bol met 38.55 de tweede tijd ooit gelopen in de wereld.

Ook op de 5.000 meter ging de hoofdprijs naar Nederland. Sifan Hassan lukte amper vier dagen na haar werelduurrecord in Brussel een seizoensbeste van 14:37.85. In het hink-stap-springen tot slot vloog de Amerikaan Christian Taylor naar een beste wereldjaarprestatie van 17m46.