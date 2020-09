Agenten schieten 13-jarige jongen met autisme neer in VS

Linden Cameron, een 13-jarige Amerikaanse blanke jongen met het syndroom van Asperger, is neergeschoten door politieagenten. Zijn moeder had de hulpdiensten gebeld toen hij in crisis was. ‘Hij is een kleine jongen, waarom heb je hem niet gewoon getackeld?’, vraagt ze daarna.

Cameron ligt op dit moment in een ziekenhuis in Utah. Hij is gewond aan zijn schouder, enkels, darmen en blaas. Hij werd vrijdag verschillende keren beschoten nadat zijn moeder de hulpdiensten had gebeld voor hulp. Zijn moeder, Golda Barton, reageerde bij het lokale KUTV. Ze vertelt dat ze omstreeks tien uur ’s avonds om een interventieteam had gevraagd omdat haar zoon met het syndroom van Asperger een aanval kreeg door verlatingsangst.

‘Ik zei: “Hij heeft geen wapens, hij heeft niks, hij wordt gewoon boos en hij roept en schreeuwt! Hij is een kind, hij wil aandacht, hij weet niet hoe hij dat moet controleren”’, vertelt Barton. Er werd een inzamelactie opgestart om de medische kosten van Linden te kunnen betalen. ‘Waarom gebruikten ze geen taser? Of rubberen kogels?’

‘Waarom heb je hem niet getackeld’

Twee agenten zouden door de voordeur zijn binnengekomen. Binnen de eerste vijf minuten werden er al schoten afgevuurd. ‘Hij is een klein kind, waarom heb je hem niet gewoon getackeld? Hij is een baby, hij heeft mentale problemen’, zou Barton gezegd hebben. Nadien zou haar zoon in de boeien geslagen zijn en kon of wilde de politie haar niet vertellen of haar zoon dood was.

Erin Mendenhall, de burgemeester van Salt Lake City, heeft beloofd dat er snel een onderzoek zou komen. ‘Wat vrijdag gebeurd is, is een tragedie’, beloofde ze aan de Salt Lake Tribune.

Op zondag zei Keith Horrocks van het lokale politiedepartement dat ‘een minderjarige een psychose heeft gehad’. Horrocks vermoedde dat Cameron ‘mensen bedreigd had met een wapen’. De politie heeft al bevestigd dat er geen wapen werd gevonden waar Cameron werd neergeschoten. Cameron zou te voet hebben proberen vluchten, waarop een agent hem dan neerschoot. Er wordt een onderzoek gevoerd naar het politieoptreden, er wordt onder andere gekeken naar de beelden van de bodycams.

Belangenorganisaties wijzen erop dat er een structureel probleem is bij de politie als het gaat om mensen met mentale gezondheidsproblemen. Vorige week nog werden zeven agenten geschorst voor een hardhandig politieoptreden dat dateerde van maart. De 41-jarige Daniel Prude, een zwarte man met mentale gezondheidsproblemen, overleed door verstikking nadat agenten hem een spuugkap opdeden.