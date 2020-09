PrideFestival kondigt programma aan en zet in op LGBTQI-gezondheid

Het jaarlijkse PrideFestival werd eerder uitgesteld omwille van de coronapandemie, maar van zaterdag 12 tot en met zaterdag 26 september vindt de 16de editie van het LGBTQI+-festival dan toch plaats. Onder de noemer #WeCare brengen de organisatoren de uitdagingen rond gezondheid in al haar vormen onder de aandacht.

Het PrideFestival zou tussen 5 en 24 mei moeten plaatsvinden en staat normaal gezien garant voor feest, met als grote afsluiter de Belgian Pride. Die vindt omwille van de huidige gezondheidscrisis niet plaats, en de overige evenementen werden beperkt in omvang. Toch presenteren de deelnemende LGBTQI+-verenigingen (lesbisch, gay, biseksueel, transgender, queer, intersekse) dit jaar opnieuw een mooi gevuld programma met 26 socioculturele evenementen, waaronder vier documentairefilms, twee toneelstukken en een waaier aan conferenties en andere artistieke optredens. Zo behoudt het PrideFestival toch nog haar feestelijke en queer karakter.

De rode draad doorheen het twee weken durende festival is #WeCare, de boodschap waarmee de LGBTQI-gemeenschap het thema gezondheid naar voren schuift. De uitdagingen op het vlak van ondersteuning van mensen met HIV, de toegankelijkheid tot gezondheidszorg en de psychosociale aspecten blijven namelijk groot. De organisatie voorziet op 26 september de eerste nationale dag voor HIV-positieve gezondheid. Wereldaidsdag vindt plaats op 1 december.

Naast onder meer een uitzending van de film Girl zijn er ook debatavonden over ruimtes voorbehouden voor lesbiennes en een conferentie over haatspraak tegen holebi- en transpersonen. Als afsluiter is er op 25 september een karaoke-avond en 26 september een ‘closing party’.

Het volledige programma is terug te vinden op www.rainbowhouse.be.