Uitslag etappe 10 Tour de France. Sam Bennett bezorgt Deceuninck - Quick-Step tweede ritzege en neemt groen over van Sagan

De tiende Touretappe tussen Île d’Oléron en Île de Ré werd vooral gekenmerkt door een teveel aan stress. Op een te nerveus parcours werd te vaak gevallen, gelukkig zonder al te veel grote schade. De wind zorgde uiteindelijk nog voor een late schifting, een uitgedund peloton spurtte uiteindelijk voor de bloemen. Sam Bennett boekte zijn eerste ritzege ooit in de Tour, de tweede voor Deceuninck - Quick-Step.

Gele trui: Primoz Roglic

Groene trui: Sam Bennett

Bolletjestrui: Benoît Cosnefroy

Witte trui: Egan Bernal

Hoe kwam de zege tot stand?

Vrij nerveus! Twee vluchters – Schär en Kung – probeerden weg te glippen maar de Zwitserse hardrijders kregen amper ruimte. De kopmannen vreesden duidelijk de wind die er eigenlijk niet was. Helaas, de stress droop van de renners af. Al het nerveuze gedoe resulteerde in enkele valpartijen, de Nieuw-Zeelander Sam Bewley moest als gevolg hiervan de strijd staken. In de laatste twintig kilometer werd het nog even spannend met de wind maar uiteindelijk spurtte op het Île de Ré een vrij compact peloton voor de bloemen.

Wie reed zich nog in de kijker?

Amper iemand. Enfin, eigenlijk niemand

Wat deden de favorieten?

Vooral proberen om niet te vallen. Tadej Pogacar was één keer betrokken bij één van de tuimelpertes maar zonder noemenswaardige schade. Guillaume Martin, het nummer drie in het klassement, kende ook niet zijn beste dag maar finishte in de buik van het peloton.

Verder nog iets dat u moet weten?

Peter Sagan bleef in de tussenspurt voor Sam Bennett die niet echt aandrong. Het zou hem op het eind van de dag de zege opleveren. Wout van Aert mengde zich niet in de spurt om de dagzege. Door zijn dagzege neemt Bennett het groen over van Peter Sagan.

De uitslag:

1. Sam Bennett (Ier)

2. Caleb Ewan (Aus)

3. Peter Sagan (Svk)

4. Elia Viviani (Ita)

5. Mads Pedersen (Den)

6. Andre Greipel (Dui)

7. Bryan Cocquard (Fra)

8. Cees Bol (Ned)

9. Jasper Stuyven

10. Luka Mezgec

De stand:

1. Primoz Roglic (Slo)

2. Egan Bernal (Col) op 21”

3. Guillaume Martin (Fra) op 28”

4. Romain Bardet (Fra) op 30”

5. Nairo Quintana (Col) op 32”

6. Rigoberto Uran (Col)

7. Tadej Pogacar (Col) op 44”

8. Adam Yates (GBR) op 1’02”

9. Miguel Angel Lopez (Col) op 1’15”

10. Mikel Landa (Spa) op 1’42”