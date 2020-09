Ex-ceo Proximus Dominique Leroy start bij Deutsche Telekom

Dominique Leroy, die een jaar geleden in tumultueuze omstandigheden stopte als ceo van telecombedrijf Proximus, gaat aan de slag bij Deutsche Telekom. Ze wordt er vanaf 1 november verantwoordelijk voor de divisie Europa, maakte het Duitse telecombedrijf dinsdag bekend.

Met de 55-jarige Leroy haalt Deutsche Telekom naar eigen zeggen 30 jaar ervaring in de sectoren van consumentengoederen en telecom in huis. Leroy werkte onder meer bij het was- en levensmiddelenconcern Unilever, alvorens ze in 2011 overstapte naar Proximus. Ze werd er in 2014 benoemd tot ceo.

Begin september 2019 kwam de mededeling dat Leroy zou overstappen naar de Nederlandse concurrent KPN. Ze stopte nog in september bij Proximus, maar de benoeming bij KPN sprong uiteindelijk af, nadat was gebleken dat er een onderzoek liep naar mogelijke handel met voorkennis door Leroy. In die zaak werd uiteindelijk een schikking bereikt.

‘Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging’, wordt Leroy dinsdag geciteerd in een persbericht van Deutsche Telekom. ‘Ik wil mijn ervaring gebruiken om de Europa-divisie voort te laten groeien en bij te dragen tot de strategie van de hele groep.’

Leroy volgt als Europa-verantwoordelijke Srini Gopalan op, die doorschuift naar de afdeling Duitsland.