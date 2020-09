Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens in quarantaine uit voorzorg

VTM heeft de opname van het programma ‘Wat een jaar’ uit voorzorg even uitgesteld door een coronabesmetting. De zender meldt dinsdag dat ook de drie presentatoren - Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens - en de crew, in quarantaine gaan.

Er werd dinsdag een coronabesmetting vastgesteld in de ploeg van het VTM-programma Wat een jaar. Voor het programma wordt een standaardprocedure gevolgd waarin er geregeld testen gebeuren, om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen bij een mogelijke besmetting.

Alle maatregelen om het virus verder in te dijken werden ondertussen genomen, in nauw overleg met de preventiedienst en de bedrijfsarts, zegt VTM. De opname wordt daarom uitgesteld naar een latere datum. Ook de drie presentatoren van het programma - Koen Wauters, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens - en de crew gaan in quarantaine.

Voor Wat een jaar gaan de drie elke week terug in de tijd naar een bepaald jaar. De teamcaptains Nathalie en Jonas strijden in het programma tegen elkaar met een BV die dat jaar bewust heeft meegemaakt. Er is op dit moment geen impact op de uitzenddatum.

Zondag besloot ook de VRT al om alle medewerkers van radiozender Studio Brussel thuis te houden na drie besmettingen op de redactie. Op de radio zal nog de hele week non-stop muziek te horen zijn, met uitzondering van de spitsprogramma’s van Michèle Cuvelier (6 tot 9uur) en Fien Germijns (16 tot 19 uur). Zij maken thuis solo radio met een mobiele studio.