Preformateur Egbert Lachaert test positief op covid-19

Open VLD-voorzitter en preformateur Egbert Lachaert is besmet geraakt met het nieuwe coronavirus en gaat veertien dagen in quarantaine. Dat heeft zijn partij bekendgemaakt. Co-preformateur Conner Rousseau testte ondertussen negatief.

‘Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft zich vanmorgen 8 september laten testen op het coronavirus en heeft deze namiddag vernomen dat hij positief is’, laten de Vlaamse liberalen weten in een persbericht. ‘Hij gaat onmiddellijk 14 dagen in quarantaine.’ Alexander De Croo, ondervoorzitter van Open VLD, neemt tijdelijk de leiding van de partij over.

Lachaert zal volgens Open VLD via videoverbinding contact houden met collega-preformateur Conner Rousseau om zo de federale regeringsonderhandelingen te blijven opvolgen. De SP.A-voorzitter werd ondertussen ook al getest, zijn resultaat was negatief.

Formatievergaderingen opgeschort

De positieve test van Lachaert brengt een kettingreactie op gang. Ook Groen-voorzitster Meyrem Almaci heeft zich ondertussen laten testen, net als haar CD&V-collega Joachim Coens, met wie Lachaert maandag nog overlegde. Ook de andere partijvoorzitters van de andere partijen waarmee hij de voorbije dagen gesprekken voerde zullen getest worden, net zoals hun sherpa’s en Lachaerts naaste medewerkers.

Tot alle testresultaten bekend zijn, vinden er geen formatievergaderingen plaats. ‘Eens bekend wie besmet is, kunnen eventuele vervangers aantreden', laat Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing weten.

Mogelijk moet ook Koning Filip een test ondergaan. Hij ontving Lachaert vorige week vrijdag nog op het Paleis.

Open VLD hield gisteren een digitaal partijbureau, maar dat was niet bij alle partijen zo. Coens riep zijn troepen gisteren bijvoorbeeld wel fysiek bijeen voor een veelbesproken partijbureau.