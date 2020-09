Tenet bewijst dat de bioscopen nog lang niet dood zijn

De coronacrisis heeft bioscopen over de hele wereld pijn gedaan. Is Tenet de film die de filmsector uit het slop kan trekken?

Bioscopen over de hele wereld kreunen onder de coronacrisis. Ondanks de heropening na de lockdown hebben ze het moeilijk, want wie gaat er nu in godsnaam 2 uur naar de film met een mondmasker op? Enter Christopher Nolan. Met Tenet heeft de regisseur van Inception, Interstellar en The dark knight de eerste post-coronablockbuster te pakken. Wat betekent Tenet voor de filmwereld? Filmjournalist Jeroen Struys maakt in deze podcast een analyse van Tenet.

Credits

Journalist Jeroen Struys | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Fien Dillen | Eindredactie Pieter Van Maele | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Warner Bros. Pictures

Lees hier de recensie van Jeroen Struys.

