Boswachters moesten tijdens coronacrisis ruim twee keer zoveel bezoekers berispen

De voorbije maanden was het in de Vlaamse natuurgebieden extra druk omdat mensen meer in eigen regio op stap gingen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat boswachters veel vaker aanmaningen moesten geven aan bezoekers. Het waren er ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Natuur en Bos, die De Standaard kon inzien. In de periode van 12 maart tot 7 september werden 1.002 aanmaningen gegeven. Dat zijn er 526 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, ruim een verdubbeling dus. Onder aanmaningen vallen allerlei verschillende waarschuwingen die aan bezoekers zijn gegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun hond niet aan de leiband hielden, afval achterlieten of met een mountainbike over een pad voor voetgangers rijden.

Het gros van de overtredingen deed zich voor in de eerste twee maanden van de coronacrisis, van 12 maart tot en met 13 mei, toen er een veel strengere lockdown van toepassing was. Zo mochten mensen enkel op uitstap in hun eigen buurt. In die eerste twee maanden alleen al zijn 553 aanmaningen gegeven, tegenover 202 in dezelfde periode een jaar eerder. Vanaf 14 mei was de stijging van het aantal aanmaningen beperkt tot ‘maar’ 67 procent. Mogelijk omdat mensen toen ook weer veel meer andere mogelijkheden hadden voor daguitstappen.

Vissers meer in de fout

Er zijn ook opvallend meer overtredingen vastgesteld met vissers. Terwijl er vorig jaar van 12 maart tot 7 september 142 zogenaamde verslagen van vaststellingen zijn opgesteld, waren dat er dit jaar drie keer meer. In de periode vanaf midden mei tot nu is er zelfs sprake van een verviervoudiging.

Volgens de woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos, Jeroen Denaeghel, is de stijging niet onverwacht, gezien het dit jaar in de Vlaamse natuurgebieden extra druk was.