Armani zal modeshow live uitzenden op televisie

Giorgio Armani was de eerste ontwerper die in Italië een defilé achter gesloten deuren hield aan het begin van de coronacrisis en nu pakt hij opnieuw uit met een primeur. Zijn modeshow zal voor het eerst live op televisie worden uitgezonden.

Giorgio Armani zal de eerste ontwerper zijn die live op de Italiaanse televisie een modeshow mag uitzenden. Het veertig minuten durende defilé zal op 26 september, tijdens de modeweek in Milaan, te zien zijn op de commerciële zender La7. ‘Soms zijn de meest eenvoudige ideeën de beste’, zegt de 86-jarige designer in een reactie aan Corriere della Sera.

Volgens Armani komen ontwerpers als sinds de jaren tachtig regelmatig aan bod op televisie, maar werd het medium nooit eerder gebruikt om live een nieuwe collectie voor te stellen die zelfs de professionals nog niet te zien kregen. ‘Men heeft altijd de mond vol over de democratisering van de modewereld, maar wat is democratischer dan televisie?’, zegt hij.

Armani schreef in april ook een open brief in het modeblad Women’s Wear Daily, waarin hij de coronacrisis omschreef als een kans om alles recht te trekken wat scheefgegroeid is in de modewereld. Hij noemde de overproductie van kleren en de snelheid waarmee collecties elkaar afwisselen ‘crimineel’ en ‘absurd’. Defilés over heel de wereld noemde hij ‘betekenisloze, geldverslindende machines’.