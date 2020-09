Raadkamer houdt doorverwijzing Bart De Pauw in beraad

De raadkamer van Mechelen heeft vanmorgen nog geen beslissing genomen over het doorverwijzen van Bart De Pauw naar de correctionele rechtbank. De beslissing valt pas deze namiddag, bevestigt een woordvoerster van het parket van Mechelen.

De zaak gaat over grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwen die hebben meegewerkt aan zijn producties. De advocaten van beide partijen zaten vanmorgen kort bijeen, maar na elf minuten werd de zitting geschorst. Pas na de middag zal de raadkamer De Pauw al dan niet doorverwijzen.

Lieselot Claessens, woordvoerster van het parket van Mechelen, benadrukt dat er pas op het proces beslist wordt over schuld of onschuld. Maar ze vindt wel dat er voldoende aanwijzingen zijn om een doorverwijzing te rechtvaardigen.

Algemeen wordt verwacht dat De Pauw wel degelijk zal worden doorverwezen. Het dossier tegen De Pauw bevat honderden berichten bevat en verklaringen van een tiental vrouwelijke slachtoffers. Als de rechter zich moet uitspreken, riskeert De Pauw een celstraf van maximaal twee jaar.

De Pauw had eerder al aangegeven dat hij noch zijn advocaat zich tegen een rechtszaak zouden verzetten. In 2018 wees De Pauw ook een bemiddelingspoging af, die een rechtszaak nog had kunnen voorkomen. ‘Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen’, zei hij in mei. ‘Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is, of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld.’

Meester Christine Mussche die enkele burgerlijke partijen vertegenwoordigt, liet eerder ook weten klaar te zijn voor het proces. ‘De inhoud van het strafdossier spreekt voor zich’. Ze noemt het echter ‘onbegrijpelijk’ dat De Pauw ‘het nog steeds heeft over anonieme klachten terwijl hij nu al meer dan 2 jaar, van bij aanvang van het gerechtelijk onderzoek, op de hoogte werd gebracht van onze identiteit.’

Videoboodschap

Het onderzoek is gestart nadat De Pauw in november 2017 zelf in een videoboodschap gemeld had dat de VRT hem aan de kant schoof wegens grensoverschrijdend gedrag. In het filmpje schreeuwde De Pauw zijn onschuld uit, maar de VRT maakte zich sterk dat verschillende vrouwen ‘ernstige’ ­beschuldigingen geuit hadden. Enkele dagen later geeft De Pauw toe dat zijn naar eigen zeggen ‘flirterige manier van omgaan niet door iedereen worden gesmaakt’.

De Pauw zou langere periodes grote hoeveelheden expliciete en soms ronduit vulgaire sms’en gestuurd hebben naar vrouwen die meewerkten aan zijn producties. In enkele ­gevallen zou hij ook bij hen langsgegaan zijn. Het parket besliste daarom zelf om een onderzoek in te stellen.